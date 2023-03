Joel Campbell no se guardó nada y envió un mensaje a los aficionados de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica.

Campbell, explicó que a La Sele se le critica por temas ajenos a lo deportivo y que los números avalan que Costa Rica vive un buen momento futbolístico a nivel de Selección.

“Ustedes saben lo que amo representar a mi país y me duele en el alma ver todo este ambiente negativo en torno a La Sele” comenzó diciendo Joel.

“Me duele porque es un tema creado no por aspectos deportivos, sino por aspectos políticos (que los jugadores no tenemos nada que ver)“.

Joel, continuó diciendo que el aficionado tiene derecho a criticar “cuando crean que no lo estamos haciendo bien”.

Campbell mostró las estadísticas

Además de continuar diciendo que las críticas a La Sele se dan por aspectos ajenos a lo deportivo, Joel Campbell recalcó los resultados de Costa Rica.

“De los últimos 16 partidos de La Sele, llevamos si fuesen por puntos, 35 puntos de 48 posibles… 11 victorias, 3 empates, 3 derrotas” dijo Joel.

Para recalcarlo, Campbell publicó esta fotografía.

El pedido de Joel a los aficionados

El experimentado delantero costarricense también envió un mensaje a la afición.

“Les pido que sigamos así juntos, en el camino habrá momentos buenos y otros malos como todos“.

También volvió a resaltar: “Como puse antes, llevamos 11 victorias de 16 partidos y no estamos como lo quieren pintar algunos, solo por temas políticos y no de fútbol (porque lastimosamente en esto se ha convertido“.

“Por último, les escribí todo esto porque es un pensar que tengo y lo quería compartir con ustedes (la afición), porque desde hace 12 años que represento a La Sele“

Campbell cerró diciendo que: “Ustedes como afición me han tratado increíble y se merecen que yo sea sincero con ustedes. Siempre estaré agradecido con ustedes“.