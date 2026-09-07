Joel Campbell es el goleador del torneo con Inter San Carlos

El delantero Joel Campbell se ha convertido en el goleador del Torneo de Apertura 2026 con cinco anotaciones, luego de marcar un doblete en la victoria de Inter San Carlos 2-0 sobre Escorpiones en el Estadio Ricardo Saprissa.

Campbell ha participado en todas las anotaciones de su club en el torneo, consolidándose como la figura del equipo norteño y demostrando que atraviesa un excelente momento futbolístico.

El capitán de Inter San Carlos brilló con un golazo de “bañito” que ya se hizo viral en redes sociales, confirmando su buen momento goleador.