Joel Campbell desata interés de reconocidos equipos internacionales

El futuro de Joel Campbell continúa generando expectativa en el fútbol centroamericano. Luego de quedar como agente libre tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense, el atacante costarricense ahora despierta interés en reconocidos clubes internacionales.

En las últimas horas, el periodista hondureño Álvaro De La Rocha reveló que el delantero fue ofrecido al Olimpia de Honduras, uno de los equipos más importantes y exitosos de Centroamérica.

“EXCL: Joel Campbell fue ofrecido a Olimpia. La leyenda costarricense es agente libre y fue acercado a la dirigencia del ‘León’, que evalúa si hacer gestiones por su fichaje”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

💣 EXCL: Joel Campbell fue ofrecido a Olimpia. 🦁🇨🇷🇭🇳



La leyenda costarricense es agente libre y fue acercado a la dirigencia del ‘León’ que evalúa si hacer gestiones por su fichaje.



Lo contamos junto a @emmaa_ramoss en 11 Deportes. pic.twitter.com/mid5n1IPeU — De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) May 29, 2026

La información surge pocos días después de que Campbell quedara oficialmente desligado de Alajuelense, club con el que finalizó contrato y no llegó a un acuerdo para extender su vínculo de cara a la temporada 2026-2027.

Olimpia estudia posibilidad de fichar a Joel Campbell

Según la versión publicada desde Honduras, la dirigencia del Olimpia analiza internamente si avanzará con gestiones formales para intentar concretar la llegada del futbolista costarricense.

Por ahora, no existe una negociación confirmada ni una oferta oficial; sin embargo, el nombre de Joel Campbell ya comenzó a sonar con fuerza dentro del mercado regional.

Al conjunto hondureño se le considera el club más ganador de su país y uno de los protagonistas habituales de los torneos internacionales de Concacaf.

Joel Campbell también se le vincula con Comunicaciones

Semanas atrás, Joel Campbell también apareció relacionado con el Comunicaciones de Guatemala, otro de los clubes históricos del área centroamericana.

Aunque tampoco trascendieron negociaciones avanzadas, el interés de varios equipos internacionales confirma que el delantero costarricense sigue siendo un nombre atractivo dentro de la región pese a su salida del fútbol nacional.

La trayectoria internacional de Joel Campbell

A sus 34 años, Joel Campbell mantiene una amplia trayectoria en el fútbol internacional. El atacante tuvo pasos por clubes como Arsenal de Inglaterra, Olympiacos de Grecia, Sporting de Lisboa, León y Monterrey de México.

Además, defendió durante años la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica. También disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Su última etapa la vivió con Liga Deportiva Alajuelense. Con el conjunto rojinegro conquistó seis títulos en tres temporadas. Ganó dos Copas Centroamericanas, dos Torneos de Copa, un campeonato nacional y una Recopa.

Sin embargo, en su último año perdió protagonismo debido a lesiones y menor participación dentro del plantel rojinegro.