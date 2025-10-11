El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se someterá a tratamiento de radioterapia como parte de la nueva fase de su tratamiento contra un cáncer de próstata, informó este sábado su portavoz a la cadena NBC.

Detalles del tratamiento médico

El régimen de radioterapia se extenderá durante cinco semanas y será complementado con terapia hormonal, dentro de un “plan de cuidados” para hacer frente al cáncer, que presenta metástasis en los huesos.

En mayo pasado se dio a conocer públicamente el diagnóstico de esta forma de cáncer, considerada “agresiva”.

Antecedentes de salud recientes

A comienzos de septiembre, Biden fue intervenido con una cirugía dermatológica (procedimiento de Mohs) para extirpar células cancerosas de la piel. Según las fuentes, su recuperación del procedimiento ha sido satisfactoria.

Durante su mandato como presidente, la salud de Biden fue objeto de escrutinio público, especialmente durante ciertos eventos que generaron dudas sobre su capacidad ante adversarios políticos.

Contexto político y personal

Joe Biden, de 82 años, dejó la Casa Blanca en enero de 2025, tras decidir no revalidar su candidatura y apoyar la postulación de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien finalmente fue derrotada por Donald Trump.

Con el anuncio de este nuevo tratamiento, se refuerza la atención pública sobre su estado de salud y la progresión de su condición oncológica.