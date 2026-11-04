Joan Sebastian escribió “La derrota” para la voz de Vicente Fernández

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“La derrota” fue escrita por Joan Sebastian y posteriormente interpretada por Vicente Fernández dentro del álbum Para siempre. La colaboración reunió a dos de las figuras más importantes de la música mexicana en una misma canción.

El tema habla del arrepentimiento de un hombre que reconoce haber lastimado a quien lo amaba y termina sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. La letra convierte la derrota en algo más emocional que literal: aceptar que se perdió por culpa de los propios errores.

En La Voz del Más Allá, Óscar Ramírez cantará precisamente sobre una derrota cuando lo que busca es todo lo contrario: una presentación que lo acerque a la final.

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Imagen extraída de internet con fines ilustrativos