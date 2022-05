El Barcelona terminó su primera temporada sin Lionel Messi luego de 17 años en los que el equipo culé ganó todo con el crack rosarino como su máxima figura. En las últimas horas el presidente del club catalán, Joan Laporta, se refirió a una hipotética vuelta del capitán de la selección argentina, que en 2021 pasó al París Saint-Germain (PSG). El máximo dirigente fue tajante sobre su caso y sobre el del brasileño Neymar, quien en 2017 también emigró a conjunto de la capital francesa.

“Leo fue como fue. Todos hubiéramos querido que acabara su carrera deportiva en el Barça, pero por el fair play en España y por la propuesta del PSG no ha podido ser”, afirmó Laporta en diálogo con L’Esportiu. Y luego sentenció: “Si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que antes los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no en el nuevo proyecto”. Ya en marzo el dirigente aseguró que no tenía diálogo con Messi.

La salida de Messi del Barcelona fue la novela del pasado verano europeo y un tema que acaparó la atención mundial. Ante la imposibilidad de extender su vínculo con el Barcelona (aunque había viajado a la ciudad expresamente a firmar el nuevo contrato), Leo analizó las primeras propuestas que surgieron y la que más le convenció fue la del PSG, con el que acaba de lograr el título en la Ligue 1, aunque el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no cumplió con el máximo objetivo que era conseguir su primera Champions League. El contrato de Leo con el club galo vence en junio de 2023.

En tanto que el Barcelona solo consiguió la clasificación a la próxima Champions League al terminar segundo en La Liga que consiguió el Real Madrid. Luego de ser eliminado en la fase de grupos del principal torneo del Viejo Mundo, disputó la Europa League y fue eliminado en los cuartos de final ante los alemanes de Eintracht Frankfurt, que fueron campeones.

Al conjunto de la capital francesa antes llegó Neymar, quien también jugó en la entidad blaugrana y en su momento integró un tridente ofensivo temible junto a Messi y Luis Suárez, que en 2015 obtuvo la Champions League y el Mundial de Clubes, en la final que le ganó a River Plate en Japón.

Respecto del delantero brasileño, Laporta también fue contundente: “¿A quién no le gusta Ney? Es excepcional, pero tiene contrato con el PSG, le quedan cuatro o cinco años. Estos jugadores que han firmado por clubes como el PSG, han firmado casi su esclavitud por dinero”.

“Estos jugadores (en referencia a Messi y Neymar) cuando entran en una dinámica como ésta se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. No sé cómo lo harán en Francia, porque quizá tienen otros sistemas que no tenemos aquí, pero cancelar anticipadamente un sistema que está firmado cuesta mucho dinero. También es cierto que el PSG tiene un estado detrás, tienen mucho dinero y puede que puedan hacer un pago por adelantado para rescindir un contrato de este tipo”, analizó. Lionel Messi y Laporta junto al Trofeo Joan Gamper, el 25 de agosto de 2010 (AFP PHOTO/ JOSEP LAGO)

“Nosotros no estamos dispuestos a realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos. Sería una irracionalidad. Si son jugadores que quedan libres y están en el mercado, son de una calidad excepcional y que en el Barça ya los hemos disfrutado”, agregó.

Respecto del desempeño de Xavi Hernández como entrenador, sostuvo que “lo ha hecho muy bien, pero nos hemos encontrado con un final de temporada desastroso . Esta situación nos refuerza en la idea que hemos de reforzar el equipo y tomar decisiones importantes”.

Por último, Laporta habló sobre la posible incorporación de Robert Lewandowski. “Tiene un año más de contrato con el Bayern y esta es la situación. Hay que dejar que todos trabajen. Es un jugador de mucha calidad, que nos gusta mucho, pero tiene contrato”, sentenció al ser consultado por la oportunidad de hacerse de los servicios del atacante polaco, que actualmente se encuentra en Bayern Múnich y tiene contrato hasta 2023.