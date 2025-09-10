Tras hacerse popular el video de una joven que se defendió de un robo, se investigó el arte del jiu-jitsu con mujeres que lo practican desde hace años, quienes destacan la importancia de aprender defensa personal para actuar con seguridad.

Estas técnicas no solo brindan herramientas físicas sino también confianza mental, permitiéndoles enfrentar escenarios complejos con mayor calma y eficacia.

Esta disciplina se convierte en una forma de empoderamiento que trasciende el ámbito deportivo, y que además fomenta la solidaridad entre quienes comparten estos conocimientos en un entorno de respeto y crecimiento mutuo.