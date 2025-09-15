El campeonato nacional de caballos trotadores reunió a jinetes expertos en el día de la Independencia, donde ejemplares demostraron ejercicios de dos minutos.

Aunque la genética del caballo es crucial para el éxito, la habilidad del jinete define la precisión del movimiento, según explicó Fernando Adams Campos, juez del Campeonato Nacional de caballos trotadores.

Dado que se evalúa suspensión, orden y mínimo balanceo, los mejores clasificarán a la gran final anual que corona a los campeones de esta tradición ecuestre costarricense.