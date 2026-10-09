Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Jhonny Obando combina su talento musical con su pasión por la actuación y el deseo de triunfar, según se conoció en la historia de uno de los semifinalistas de La Voz del Más Allá.

Además, el participante dejó todo por cuidar a su madre, Mireya López, quien junto a la pulpería son sus verdaderos tesoros de vida, pues es un buen cantante e hijo, un ser humano apasionado y disciplinado.

Talento, sacrificio y sueños son los motores de Jhonny para seguir en la competencia y soñar con ser el ganador.