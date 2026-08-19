Jeyland Mitchell tiene dos meses para ganarse un puesto en Estrasburgo y medirse al PSG

Jeyland Mitchell tiene dos meses para ganarse un puesto en el Estrasburgo y medirse al PSG, en un periodo donde enfrentará a tres equipos ganadores de Francia.

El jugador costarricense deberá demostrar su nivel en este lapso para consolidarse en el equipo francés y competir ante rivales de alto calibre.

Hugo Oliveira, técnico RC Estrasburgo, comenta que “tenemos un plantel muy joven, necesitamos entender a las nuevas generaciones”.

Durante estos dos meses, Mitchell tendrá la oportunidad de enfrentar a los equipos más exitosos del fútbol francés, incluyendo al Paris Saint-Germain.