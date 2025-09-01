Escrito por: Eduardo Troconis

El defensor costarricense Jeyland Mitchell estaría cerca de cambiar de equipo en el fútbol europeo. Según se conoció, el jugador de 20 años podría salir del Feyenoord de Países Bajos para reforzar al Sturm Graz, actual campeón de la Primera División de Austria.

La negociación se daría en condición de préstamo, buscando que el zaguero tenga mayor regularidad en el terreno de juego. En la última temporada con el club neerlandés, apenas sumó 199 minutos repartidos en nueve partidos, situación que lo dejó fuera de los planes del técnico Robin Van Persie.

Mitchell, quien recientemente se recuperó de una lesión, tampoco fue considerado en la convocatoria de la Selección Nacional para los juegos eliminatorios ante Nicaragua y Haití.

De concretarse su llegada al Sturm Graz, el joven defensor tendría la oportunidad de sumar minutos en un club que competirá en la Europa League 2025-2026, lo que representaría un reto importante en su crecimiento deportivo.