Jessica Pérez: la costarricense que brilla en el sambo de playa

Jessica Pérez, atleta costarricense de alto rendimiento, es la número 1 del mundo en sambo playa y se prepara para competir en el mundial de Brasil el 12 y 13 de septiembre.

La deportista, quien practica este arte marcial desde hace 10 años, ha obtenido 14 medallas panamericanas y 4 oros panamericanos a lo largo de su carrera.

Jessica busca patrocinio de empresas para costear el viaje y profesionalizar el sambo, un deporte alternativo que llegó al país en el 2014 y que practican alrededor de 400 personas.