Jeremy Buzano tenía cortadura después de la desaparición de Nadia Peraza

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

En el séptimo día del juicio por el femicidio de Nadia Peraza, declaró como testigo clave el exjefe del principal sospechoso, Jeremy Buzano Paisano, quien aseguró que la cortadura que el acusado presentaba en la mano no ocurrió durante la jornada laboral, contradiciendo versiones previas.

El testigo relató que Buzano se dedicaba a trabajos de soldadura y electricidad, que se ausentaba constantemente de su trabajo y que tras la desaparición de Nadia le envió una foto desde un hospital, alegando que un asaltante lo había atacado, versión que contrasta con otras donde afirmaba que la herida fue laboral.

Los abogados de la familia de la víctima señalaron contradicciones en el expediente y dudas sobre si hubo suplantación de identidad, ya que durante la desaparición alguien escribía desde el celular de Nadia.