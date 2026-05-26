Jerarcas de seguridad y ministros se someterán a prueba clave para combatir la corrupción

La presidenta Laura Fernández anunció que ministros, directores regionales de Fuerza Pública y jerarcas de seguridad deberán someterse a pruebas de polígrafo como parte de una estrategia para combatir la corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado.
Según explicó la mandataria, las pruebas tendrán como objetivo identificar posibles relaciones con narcotráfico, crimen organizado o actos de corrupción dentro de los cuerpos policiales y entidades de seguridad.
“Yo no voy a tolerar el menor tufito de crimen organizado y corrupción”, afirmó Fernández durante una conferencia de prensa.
La orden incluye a ministros de Seguridad y Justicia, así como a los directores de las diferentes policías del país.
La presidenta aseguró que el cuestionario del polígrafo estará enfocado en temas relacionados con crimen organizado, narcotráfico y lealtad institucional.
Fernández indicó además que espera que magistrados, jueces y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial también se sometan voluntariamente a estas evaluaciones para fortalecer la confianza de la ciudadanía.
Las pruebas, conocidas popularmente como detectores de mentiras, consisten en conectar dispositivos al cuerpo para medir cambios en respiración, pulsaciones y reacciones fisiológicas mientras la persona responde preguntas.
Según los especialistas, alteraciones en esos indicadores podrían revelar señales de estrés o posibles inconsistencias en las respuestas.
Durante consultas realizadas en la calle, varios ciudadanos respaldaron la iniciativa y señalaron que las pruebas podrían ayudar a recuperar la confianza en las autoridades y detectar posibles actos ilícitos dentro de las instituciones públicas.
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