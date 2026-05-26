Jerarcas de seguridad y ministros se someterán a prueba clave para combatir la corrupción

La presidenta Laura Fernández anunció que ministros, directores regionales de Fuerza Pública y jerarcas de seguridad deberán someterse a pruebas de polígrafo como parte de una estrategia para combatir la corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado.

Buscan detectar nexos con narcotráfico y delincuencia

Según explicó la mandataria, las pruebas tendrán como objetivo identificar posibles relaciones con narcotráfico, crimen organizado o actos de corrupción dentro de los cuerpos policiales y entidades de seguridad.

“Yo no voy a tolerar el menor tufito de crimen organizado y corrupción”, afirmó Fernández durante una conferencia de prensa.

Ministros y directores policiales deberán realizarse la prueba

La orden incluye a ministros de Seguridad y Justicia, así como a los directores de las diferentes policías del país.

La presidenta aseguró que el cuestionario del polígrafo estará enfocado en temas relacionados con crimen organizado, narcotráfico y lealtad institucional.

También invitan al Poder Judicial y al OIJ

Fernández indicó además que espera que magistrados, jueces y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial también se sometan voluntariamente a estas evaluaciones para fortalecer la confianza de la ciudadanía.

¿Cómo funcionan las pruebas de polígrafo?

Las pruebas, conocidas popularmente como detectores de mentiras, consisten en conectar dispositivos al cuerpo para medir cambios en respiración, pulsaciones y reacciones fisiológicas mientras la persona responde preguntas.

Según los especialistas, alteraciones en esos indicadores podrían revelar señales de estrés o posibles inconsistencias en las respuestas.

Costarricenses apoyan la medida

Durante consultas realizadas en la calle, varios ciudadanos respaldaron la iniciativa y señalaron que las pruebas podrían ayudar a recuperar la confianza en las autoridades y detectar posibles actos ilícitos dentro de las instituciones públicas.

Le puede interesar: Revelan identidad de la pareja brutalmente asesinada frente a su bebé

