Jerarcas indicaron que recorte al presupuesto del Poder Judicial expone a un cierre técnico

Los jerarcas de distintas direcciones del Poder Judicial, así como los magistrados de la Corte Suprema, indicaron que el recorte al presupuesto expone a un cierre técnico de la institución.

El Fiscal General señaló que se trata de un presupuesto perverso que afectará la administración de justicia en el país.

Carlo Díaz, fiscal general, asegura que “las investigaciones de narcotráfico se van a varar, no van a existir. Incluso pueden correr riesgo las prisiones preventivas de esas personas”.

Las autoridades judiciales han manifestado su preocupación por el impacto de esta reducción de recursos en los servicios que brinda el Poder Judicial.