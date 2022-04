Ben Affleck y Jennifer Lopez están listos para casarse. La pareja, que reavivó su romance el año pasado, está comprometida, según confirmó un representante de Lopez. La cantante compartió la noticia en su boletín informativo On the JLo tras ser fotografiada usando un anillo de compromiso a principios de esta semana. El mensaje incluía un clip de la diva admirando el enorme diamante verde en su dedo anular.

La también actriz se burló del “anuncio importante” con un video en Twitter esa misma noche. “Así que tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir…”, comenzó diciendo a sus seguidores. También agregó un emoji de anillo de diamantes a su cuenta oficial de Twitter.

JLo explicó que su conexión es diferente ahora en comparación con hace 18 años: “Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas”.

La actriz de Marry Me, de 52 años, comparte a los mellizos de 14 años Emme y Max con su ex esposo Marc Anthony. Affleck, de 49 años, comparte tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner: Violet, 16, Seraphina, 13 y Samuel. 10

“Es un hermoso resultado que esto haya sucedido de esta manera en este momento de nuestras vidas donde realmente podemos apreciarnos, celebrarnos y respetarnos mutuamente“, contó López. “Siempre lo hicimos, pero tenemos aún más aprecio porque sabemos que la vida puede llevarte en diferentes direcciones”.

López y Affleck comenzaron a salir en julio de 2002 y se comprometieron en noviembre antes de posponer su boda de septiembre de 2003 solo unos días antes de la fecha. Finalmente cancelaron su compromiso en enero de 2004.

Ben le dijo a WSJ en diciembre que se sentía “afortunado” por haber tenido segundas oportunidades, tanto en su vida laboral como personal.

“He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos”, explicó. “Lo único que realmente necesitas para aprovechar las oportunidades que brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Definitivamente he tratado de aprovechar eso. No siempre he tenido éxito, pero en los casos en que lo he hecho, ellos resultaron ser los aspectos definitorios de mi vida”.