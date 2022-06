Jennifer Lopez será homenajeada a lo grande en los próximos MTV Movie & TV Awards 2022. La actriz y cantante, de 52 años, recibirá el Premio Generación en el programa de este año, que se transmitirá desde el Barker Hangar de Los Ángeles a partir de las 8 p.m. ET el domingo. “El Premio Generación celebra a los queridos actores cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en nombres familiares“, anuncia un comunicado.

Los ganadores anteriores incluyen a Scarlett Johansson, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Chris Pratt, Will Smith, Reese Witherspoon, Robert Downey, Jr., Mark Wahlberg, Sandra Bullock, Jamie Foxx, Johnny Depp, Ben Stiller, Adam Sandler, Mike Myers, Tom Cruise, Jim Carrey y toda la franquicia Fast & Furious. López tiene una carrera cinematográfica que abarca décadas. Algunos de sus papeles más memorables son los de la leyenda musical en Selena de 1997, Hustlers de 2019, así como en varias comedias románticas, como The Wedding Planner, Maid in Manhattan y la reciente Marry Me.

En marzo, la estrella de múltiples guiones aceptó el premio Icon Award por su carrera musical en los iHeartRadio Music Awards, donde dijo en su emotivo discurso: “Apenas estoy comenzando“. El martes, MTV publicó su lista de presentadores tanto para los MTV Movie & TV Awards como para los Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, el último de los cuales se emitirá inmediatamente después de la primera entrega de premios.

Entre la alineación repleta de estrellas se encuentran Chris Evans, Awkwafina y Rebel Wilson. Presentando durante la primera parte de los MTV Movie & TV Awards, se les unirán Glen Powell, Billy Eichner, Riley Keough, Jay Ellis, Jenna Ortega, Joe Keery, Chase Sui Wonders, Jamie Campbell Bower, Lana Condor, Sydney Sweeney, Pablo Schreiber , Rachel Sennott, Sarah Shahi, Eduardo Franco, Joseph Quinn y Maria Bakalova.

Treinta y dos celebridades componen la lista de presentadores de los Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, incluidas Nicole Richie, Kathy Hilton, Kristin Cavallari, Nick Viall y varios nombres notables de Bravo’s Summer House y la franquicia Real Housewives. Vanessa Hudgens presentará el primer programa, después de haber presentado previamente los MTV Movie & TV Awards 2020: Greatest of All Time, mientras que Tayshia Adams presentará UNSCRIPTED a partir de las 10 p.m. ET.

Snoop Dogg está programado para actuar durante el primer espectáculo, donde Jack Black también será honrado con el premio Comedic Genius Award, mientras que DJ D-Nice subirá al escenario durante UNSCRIPTED. A principios de este mes, MTV anunció los nominados para sus premios MTV Movie & TV Awards 2022 y Movie & TV Awards: UNSCRIPTED. Las nominaciones, que incluyen 26 categorías de género neutral, destacan Spider-Man: No Way Home, que tiene la mayor cantidad de nominaciones con siete en total, Euphoria temporada 2 de HBO, que tiene seis nominaciones, y The Batman de Robert Pattinson, que tiene cuatro.

Hay varias categorías nuevas (mejor canción, “Here for the Hookup”, mejor regreso de reality, mejor documental musical, mejor romance de reality, mejor estrella de reality) y regresa la categoría clásica mejor beso. Los nominados en la última categoría incluyen a Pattinson y Zoë Kravitz de The Batman, Lily Collins y Lucien Laviscount de Emily in Paris, el doble Poopies y una serpiente de Jackass Forever, Hunter Schafer y Dominic Fike en Euphoria y Tom Holland y Zendaya en Spider-Man.