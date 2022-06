Jennifer López dio otra memorable actuación en el famoso Dodgers Stadium de Los Angeles. JLO brindó un concierto en el recinto deportivo de California. A este le su hija Emme Muñiz y las dos cantaron un par de temas. Lo que más llamó la atención del público, es que la famosa artista mencionó a la joven de 14 años como “elle” o “they/them”. Se tratan de pronombres en lenguaje inclusivo que se refiere a aquellas personas que no se identifican con lo masivamente definido como masculino y femenino.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo en inglés “La Diva del Bronx”. “Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”, fue la introducción de JLO para su hija.

La adolescente apareció con un atuendo rosa intenso, camisa, pantalones cortos y calcetines a juego, además de una gorra negra con las letras “LA” bordadas. Mientras, que su madre lució un glamouroso abrigo de plumas color turquesa. Durante su presentación y en pleno mes del gay pride, madre e hija cantaron frente a un micrófono con los colores del arcoíris. Jlo y Emme interpretaron en el escenario A Thousand Year,’ de Christina Perri y Born in the USA de Bruce Springsteen, tema que cantaron juntas en el Super Bowl 2020.

Jennifer López actuando junto a Emme.

Actuación en la Superbowl

La cantante acaba de estrenar “Halftime”, un documental que narra toda su trayectoria y que destapa aspectos hasta ahora desconocidos de la famosa artista. El trabajo audiovisual captó diversos momentos en el marco de la preparación de su famosa actuación en el Medio tiempo del Super Bowl 2020. Allá, JLO actuó al lado de Shakira. En aquella ocasión Emme también apareció en el escenario para compartir con su madre, quien durante el tema Born in the USA, ondeó una bandera estadounidense.