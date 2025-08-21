En el 2023 le habían dictado 25 años de cárcel por un homicidio calificado, sin embargo recientemente, con menos de dos años de pena cumplida, fue puesto en libertad el líder de los sicarios de la banda de Los Gery.

La agrupación es investigada por venta de drogas, asesinatos y otros delitos.

“Ordenan la libertad inmediata del integrante de una banda criminal de apellido Yesquen Rodríguez, que había sido sentenciado hace 2 años a 35 años de prisión por homicidio calificado. Resulta que anulan ese juicio, va en reenvío nuevamente y alguien se le olvidó pedir prisión preventiva“, dijo Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, en Consejo de Gobierno.

Actualmente solo uno de sus cabecillas y tres miembros más descuentan pena en prisión. Los demás (casi 20 miembros) están pendientes de juicio.

Una de las medidas que busca evitar este tipo de casos, es la Ley de Ejecución de la Pena, aún pendiente de votación en la Asamblea Legislativa.