Jeaustin Campos y José Cardozo destacan para asumir Alajuelense

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Jeaustin Campos y José Cardozo destacan como los principales candidatos para asumir la dirección técnica de la Liga Deportiva Alajuelense, y la decisión se tomará a más tardar la próxima semana.

El equipo manudo recupera algunas piezas importantes como Ángeles Saldívar y Luis Díaz, aunque no serían de la partida para este choque, mientras que Fernando Piñar sí estaría disponible tras entrenar en los últimos días a la par de sus compañeros.

El técnico destacó que contar con el plantel completo por primera vez en el semestre les llena de confianza y optimismo para lo que viene en el futuro.