Con la frase el que merece no pide, así resumió Jeaustin Campos el partido ante Herediano, donde Saprissa dominó el juego pero no logró anotar los goles necesarios para ganar.

“Si analizamos el partido, creo que el que merece no pide, hay muy buenas sensaciones, yo sé que algunos pensarán agónicamente, pero en la esencia del juego, siento que hicimos un buen partido, le triplicamos las llegadas, presionamos bien”.

Ante la pelea de sus jugadores, que incluso la afición morada empezó a silbar, así le bajó los humos Jeaustin Campos.

“Lo de los chicos me alegra montones, salir ahí caminando como si nada hubiera pasado me hubiera dejado más preocupado, hay bronca entre ellos, tuvimos todo para ganar y no lo logramos, Hernán planteó lo que tenía que plantear, el gol le dio oxigeno, nosotros no desmayamos, los muchachos quedan con ese sinsabor de que hubiéramos ganado”.

Campos pasó de hablar del árbitro, solo señaló que el próximo partido el arbitraje llegue “finito”.

“Si me van a preguntar del árbitro no quiero pensar, ni quiero pensar en Juan Gabriel Calderón en el siguiente juego, espero que esté finito”.

El gol morado para el técnico fue un escape y algo muy bueno de cara a la siguiente final.

“Más que el resultado es la justicia futbolera que puede haber a la hora del partido y lo que provocamos, es un escape, fue algo muy bueno”.

Ante la consulta de nuevo sobre los problemas entre sus jugadores, señala que es parte de las ganas de ganar que tiene el equipo.

“Son matices, es ganas de ganar, es ganas de tratar de hacer las cosas bien, ustedes no lo dimensionan como nosotros lo dimensionamos dentro del campo, hay mucha adrenalina, presión y muchos factores, hay que estar ahí viviéndolos, yo prefiero a que salgan como si no pasara nada, si fuera así no estamos para ser campeones, es así, yo feliz de que salieron discutiendo, así no soy solo yo el que tiene que levantar la mano y decir cosas, ellos ya se alzaron y están con esas ganas de esa revancha, como decía Mourinho ‘me hicieron el trabajo a mi’, vamos a canalizarlo de la mejor manera para el sábado”.