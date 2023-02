Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Saprissa empató y dejó algunas dudas luego de seguir perdiendo puntos en los últimos partidos, Jeaustin Campos salió a hablar del rendimiento de su equipo y del empate ante San Carlos a cero goles.

“El equipo no ha perdido esa intensidad, son canchas muy difíciles, hoy San Carlos corrió como nunca, no nos engañemos con los videos que vemos, esta semana es diferente, es una cuestión que está a favor de nuestro rival”.

Campos no se preocupa por toda la situación morada, ve solidez en su defensa y le ocupa la generación del juego.

“Nosotros defensivamente estamos bien, salvo balón parado, en jugadas estuvimos bien, no tuvimos, salvo dos errores, pero defensivamente estamos bien”.

“Este tipo de canchas y partidos, les cuesta a nuestros mediocampistas”.

Posterior a las preguntas del partido, empezaron las preguntas sobre el arbitraje.

Árbitros

El técnico morado catalogó el chat y lo que se dijo como algo grave y que tendrá que escalar a otras instancias.

“Es una situación muy grave y es tan grave que siento que mis instancias ya no van, tienen que levantarse a otras instancias, en realidad ya eso supera, son situaciones tan graves que se pasan al escritorio”.

Además asegura que se está sobredimensionando lo que dijo después del clásico.

“Ojalá yo tuviera tanto impacto para todo, han salido más rumores que lo que yo dije, no sé si será que tengo demasiado impacto”.

Campos no perdió tiempo para señalar que no se preocupa por quién le pite cada juego.

“Todos tenemos derecho al berreo, es parte del fútbol, te voy a decir algo, ni si quiera sé quién va a pitar, ni si quiera me sé los nombres, no sé quiénes son”.

Ante la pregunta si siente que estuvo mal llamar incompetente a Juan Gabriel Calderón, Campos señaló que es parte del fútbol.

“Es parte del fútbol, somos actores, a ustedes le llueven en redes sociales, a todos los que estamos metidos en esto, es parte de fútbol, del espectáculo a que se salga a otro tipo de cosas, ya eso se sale del espectáculo”.

Delanteros sin gol

Otro tema que surgió de la conferencia morada fue la falta de gol de los delanteros, todos han probado y ninguno ha dado la talla goleadora.

“De los delanteros necesitamos que en estos partidos creen más opciones, a todos les he dado oportunidad”.

“Una cosa es que nosotros no tengamos la contundencia para anotar y otra que no tengamos la generación de juego, en el momento que dejemos de generar, que no tengamos esa contundencia, ahí si ya me preocupa, siento que es más presencia de área, los nueves en mayor de los casos están 1 contra 1, tenemos que tener una buena línea, no nos podemos quedar con estos números, yo no me conformo”.

Justin Monge y Christian Bolaños

Ante la falta de gol, saltó otro tema ¿Cuándo tendrán minutos Justin Monge y Christian Bolaños?

“Justin Monge ha tenido opciones, Christian ahora va a empezar a competir por el puesto, los jugadores que han venido los últimos 23 partidos lo están haciendo bien y otra cosa para que me entiendan los haters, necesito hacer minutos”.

Campos señala como uno de los principales problemas para darle minutos a algunos jugadores la necesidad de cumplir con los minutos sub 20.

“No me voy a pegar un balazo en los pies, el que está para jugar va a jugar, pero necesito hacer minutos, el problema no es del todo esa generación de opciones, pero hay que jalar un par de orejas”.

“En el momento que yo lo considere, va a jugar Justin y va a jugar Christian”.