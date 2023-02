Andrés Soto Solís

Jeaustin Campos no escatimó en responderle a Paulo César Wanchope quien señaló que el técnico morado tiene una fuerte critica ante los árbitros y no pasa nada.

Campos le respondió y le pidió que no lo meta en su berrinche.

“Con el caso del arbitraje, bueno, ahora de victima a victimario, si él quiere hacer su berrinche pues que lo haga pero que no me meta a mi, porque yo tengo que estar ahí, no siento que nos hayan favorecido”.

Campos si señaló que ya no se referirá más al tema del arbitraje y el chat, y que todo queda en manos de los dirigentes morados.

“Ya yo no hablo, eso quedó en manos de Ángel Catalina y la comisión técnica, ellos velaran y darán algunas recomendaciones que podemos hacer y ahí queda, que cada quien vea el partido como mejor le parezca”.