Saprissa ganó y en un partido lleno de rojas, logró superar a un difícil rival como Guadalupe.

“Hemos pasado muchos obstáculos y eso nos tiene muy motivados, hemos superado muchas cosas”.

A Jeaustin Campos le preguntaron sobre las ausencias de Francisco Rodríguez.

“Con Francisco no tengo ningún problema, Fran ayer en el Proyecto Gol tuvo un problema, no lo vamos a decir porque no queremos alertar a los rivales, tuvo un problema en el talón y no pudo terminar la practica”.

El ADN de Saprissa sale siempre en los partidos más difíciles y Campos busca trasmitir esto en su equipo.

“Sé que Saprissa está acostumbrado a partidos de matar o morir, lo de la cacería siento que hoy nos intentaron casar a nosotros y salimos ilesos”.

Otra clave de la mejora del Saprissa es que dejó de jugar con su camiseta y busca honrarla antes de tomarla como una ventaja.

“Nosotros no nos confiamos, decimos, “somos Saprissa pero un Saprissa diferente”, hoy estamos con los dientes apretados, es un Saprissa cauteloso, el escudo y la bandera no van a ganar partidos los vamos a ganar nosotros”.

Andy Reyes sigue siendo un baluarte en el equipo morado y así lo analiza Campos, asegura que le dio el mismo consejo que le dio a Alejandro Alpízar.

“Llega un momento en donde la disciplina supera el talento, Andy es un tipo muy disciplinado tácticamente y es talentoso, yo lo único que le he dicho a Andy es que el Saprissa y el saprisismo aprecia mucho el esfuerzo”.

“Fue el mismo consejo que le di a Alejandro Alpízar en su momento, corra, meta, barras, mátese todos los días como si fuera el último partido y va a haber una recompensa”.