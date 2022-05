Saprissa ganó un difícil duelo ante Pérez Zeledón, los morados lucieron mejor luego de ganar el clásico ante Alajuelense.

“Es realmente darle a ellos instrucciones sencillas, claras, cortas, no inundarlos con tanta información, esos simplifica el trabajo defensivo y ofensivo”.

“Vamos a ir juego a juego, hubo resultados bonitos para nosotros y sabíamos que teníamos que ganar, vamos a tener una semana complicada con equipos que se juegan muchas cosas”.

¿Qué cambió en el Saprissa?

“El camerino está recobrando la confianza en su trabajo, la convicción que necesitamos para seguir adelante, estamos apelando a la constancia que puede generar el éxito”.

La clave de Jeaustin Campos ha sido trabajar sencillo, según lo señaló en la conferencia de prensa.

“No los llenamos con tanta información, eso no quiere decir que no dominen todos los sistemas, saben jugar línea de 3 y de 4, es algo que ellos ya saben, no es difícil”.

“El hecho de que nosotros no inundemos con información a los futbolistas, no quiere decir que seamos muy estructurados, me he caracterizado por siempre sorprender, no quedarme solo con el 4-3-3”.

Ante la duda si van con la calculadora en mano, respondió.

“No me entretengo viendo quien va adelante de nosotros”