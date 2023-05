Para el técnico los goles fueron dos errores puntuales que no necesitarán mucho tiempo para corregir.

Andrés Soto Solís

Jeaustin Campos no salió derrotado del partido ante Saprissa, para el técnico aún se pueden mejorar cosas para lograr el pase a la final.

“Hoy el equipo pecó de lo que no tenía que pecar, hay que hacer partidos casi perfectos, los dos goles fueron de balón parado, pero son situaciones elementales en las cuales nosotros pecamos”.

Para el técnico herediano ninguno de los dos equipos llegó claro para disputar la semifinal.

“Teníamos un partido controlado, vinieron a hacer su juego, a pesar de que no estábamos claros ninguno de los dos equipos, era un duelo parejo”.

Ante el cambio positivo que generó Kenneth Vargas, el director técnico fue consultado sobre la elección de Rocha sobre el joven canterano.

“Son dos jugadores que son revulsivos pero la situación era otra, atacar un poco por dentro, Vargas salió con una situación muscular hace unos días, así que con el periódico del lunes es muy fácil apelar”.

Sobre la permanencia de su sanción, Campos prefirió no entrar al tema.

“Con esta gente de la sanción no me interesa, allá cada quien”.

Faerron fue otra de las sorpresas al salir jugando por la banda derecha por encima de Fuller.

“Faerron lo hizo bastante bien, no vamos a obviar que la fortaleza de nuestro rival es el juego por fuera”.

Para Campos los fallos de su equipo se pueden corregir lo más rápido posible y que no necesitará trabajar de más para conseguirlo.

“Nosotros dejamos de hacer algunas cosas, desde el punto de vista táctico, pero es algo que se puede resolver, no necesitas tener 3 o 4 entrenamientos para corregir, son situaciones especificas que nos pusieron en eso, por lo menos tuvimos que salir con un empate”.

Por último Jeaustin señaló que no hablará de sus colegas pero aseguró que tanto Saprissa como Herediano heredaron cosas de lo sucedido en los últimos meses.

“A mi no me gusta hablar de mis colegas, soy muy respetuoso de su vida personal y futbolística, puedo discrepar de algunas decisiones futbolísticas, estos dos equipos han heredado lo que hemos tenido, tanto allá como acá, a mi me tocó heredar algunas cosas, como allá también les tocó heredar algunas cosas”.