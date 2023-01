Desde el comentario de la esposa de Bolaños, Saprissa se ha visto envuelto en varias polémicas, este domingo Jeaustin Campos explotó y prefirió no responder si cuenta o no con el 2 morado.

La afición se pregunta cuando volverán a ver a Christian Bolaños, el volante lleva 5 meses sin tener participación con el Saprissa, esto desde la llegada de Jeaustin Campos.

Jeaustin Campos tuvo pocas palabras para expresar la situación que vive con Bolaños e intentó bajarle el tono.

“Yo no tengo necesidad de llevarme mal con nadie, primero somos seres humanos, estoy disfrutando esto, la afición también lo está disfrutando, hay cosas tan lindas para hablar del equipo, de los chicos jóvenes, ya es como darle mucha vuelta a esto, el respeto con todos los futbolistas, por eso es que hemos sido campeones, si yo no fuera un líder por convicción no hubiéramos llegado a ningún lado, hemos sido muy coherentes con nuestro trabajo”.

Sin embargo ante la pregunta si Bolaños contaba para él, explotó y señaló que ya era necedad.

“¡Qué necedad! Aquí hay 26 jugadores, esto no es un partido de tenis, por qué a los entrenadores nacionales nos tienen en un perfil tan bajo en el mundo del fútbol, porque no hablamos de fútbol, por qué no me pregunta sobre los cambios, qué hicimos, qué no hicimos, es una conferencia de prensa general o del partido, del partido, la afición tiene un conocimiento que ustedes subestiman, yo quiero defenderme hablando del fútbol, esta es la oportunidad de hablar de fútbol, ya yo hablé suficiente de eso”.

Posición de Hugo Viegas asistente técnico Morado

Hugo Viegas salió a explicar lo que realmente pasa en el club.

“Conmigo es como un hermano (Jeaustin Campos), yo me llevo bien con él, es normal, a veces hay declaraciones, pero el se lleva bien con los jugadores, hay jugadores que lo conocen desde hace más de 10 años, Guzmán, Rodríguez y Bolaños”.

Para Viegas la situación de Saprissa se magnifica más en las redes sociales y no tanto en el camerino.

“La polémica se creó afuera en las redes sociales, pero en Saprissa se trabaja bien, en Saprissa uno sabe que está en la boca de todos”.

“Les digo, en todo lado hay problemas, en la familia a veces uno está discutiendo con la señora, pero se arregla en casa, ya pasó, estamos trabajando, están todos trabajando muy bien, los jóvenes están trabajando muy bien”.

A Hugo Viegas se le consultó sobre si el cuerpo técnico ya habló con Bolaños y aseguró que si, que ya le comentaron al jugador lo que esperan de él.

“Christian es un excelente jugador, sabemos lo que significa para Saprissa pero es uno más como todos los muchachos, él sabe todo, sabe como se trabaja acá y la intensidad, no hay ningún problema con eso”.

Viegas fue constante en asegurar que los problemas del equipo se arreglan en casa.

“Se habló en casa, no hubo ningún problema, siempre hay puntos que tienen que saber los muchachos y nosotros, fue una semana muy buena de trabajo, no tengo que mentirles”.

¿Qué pasa con Marvin Angulo otro de los jugadores que ha sido “marginado” de los llamados a los partidos?

“Marvin sabemos las condiciones que tiene, pero hay mucha competencia en esa posición, juega Zamora, Mariano, la competencia es muy grande, a Jeaustin le cuesta armar los 18, ahí está, está trabajando, fue muy importante, es importante pero ahora hay otro chicos”.

Aún el equipo morado no sabe si el 10 que lleva 9 años vistiendo la morada se marchará a otro equipo.

“No ha hablado con nosotros, el no nos ha venido a plantear nada de eso, a Jeaustin nadie le ha dicho nada de eso”.

El asistente técnico morado fue muy enfático que este tipo de situaciones los jugadores no dejan que afecten al grupo.

“Ellos son muy cerrados en no dejar entrar todo eso, el domingo la gente los ve, pero nosotros lo tenemos todos los días y trabajan muy bien, es un grupo muy cerrado y muy serio”.