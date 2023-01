Ya inició oficialmente el torneo de Clausura 2023 y con el las polémicas fuera de las canchas.

La supuesta lesión del jugador Christian Bolaños, es lo que ha dado de que hablar las últimas horas.

Esto porque su esposa, Jazmín Salas, salió a hablar luego de la conferencia de prensa que dio Jeaustin Campos, donde aseguró que Bolaños no jugó por lesión.

Tras este comentario, Jeaustin Campos, indicó que no está mintiendo: “no me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta este lunes empezó… Si no sabe con quien vive no es mi culpa” escribió.