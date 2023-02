Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Tranquilo, critico y muy serio, así salió Jeasutin Campos a la conferencia de prensa, donde lo primero que hizo fue pedirle disculpas a la afición.

“Dirigirme a la afición, mis disculpas para la afición”.

Posterior recalcó que el Saprissa perdonó mucho al inicio del partido donde pudo liquidar.

“El partido debió terminar, al contrario, los primeros minutos eran para liquidar, el marcador debía ser al revés, dejamos levantar a un equipo que tuvimos 6 ocasiones de gol en menos de 10 minutos”.

Del arbitraje habló poco, lo calificó bien e insistió que perdieron por ellos mismos.

“Al arbitraje le doy un 10, no un 9, porque no sé porque me expulsaron, no ofendí a nadie no dije nada, por eso le puse un 9”.

“La responsabilidad del partido hoy es de nosotros, ustedes calificarán al árbitro, nosotros permitimos que todo esto pasara, con suerte y ni apagón”.

¿Afectó el apagón a Saprissa?

“No voy a menospreciar el trabajo que hizo Herediano, obviamente ocurrieron algunas situaciones, primero la desventaja numérica y lo otro que intentamos ir al frente con dos expulsiones se complicaba un poco, quiero pensar que no es algo normal, al día de hoy es algo que no es de todos los días, pero también pasaron cosas que no es de todos los días, como quedar con dos jugadores menos”.

“A los 10 minutos debíamos haber ido ganando 4-0 o 3-0, era para liquidar el partido, lo que dejamos de hacer, pero sí creo que necesitábamos entrar más en el partido”.

Herediano jugó a lo suyo, según Campos, entrar en reclamos no es algo habitual en Saprissa.

“Creo que entramos en un ambiente que a ellos le benefició, nos llevaron a ese partido, los dos equipos reclamaron, cosa que normalmente nosotros no hacemos”.

Campos baja las aguas y señala que el torneo es muy largo.

“Recordemos el torneo pasado, pasó casi lo mismo, pero después salimos airosos y fuimos campeones, 80-90% es responsabilidad del plantel y yo más que nadie”.

Antes del apagón Herediano era mejor, así lo aseguró el técnico morado.

“Quién se va a preparar para un apagón, creo que dos veces acá hemos estado, antes del apagón habíamos dejado de hacer cosas, no solo no arrollamos al rival cuando debimos hacerlo, ya antes del apagón el partido estaba más parejo, si tienes para noquear y no golpeas de nada sirve, antes del apagón estaba más parejo esto”.