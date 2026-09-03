¡Japón llega a la cocina! Aprenda cómo preparar onigiris y misodamas

La gastronomía japonesa sigue ganando popularidad y hoy conoceremos dos preparaciones que combinan sabor, tradición y practicidad: los onigiris y las misodamas.

Masako Yagi explica que los onigiris son bolitas o triángulos de arroz que pueden llevar diferentes rellenos y son una opción práctica para llevar como merienda o almuerzo.

La especialista también detalla que las misodamas son una forma práctica de preparar sopa de miso al instante, y que se pueden combinar con diferentes ingredientes para crear sabores variados y conservar por varios días.