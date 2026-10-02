Japón abre convocatoria para proyectos culturales y de intercambio

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La Embajada de Japón en Costa Rica informó que ya se abrió la convocatoria del Programa de Apoyos Internacionales de la Fundación Japón para el periodo 2027-2028.

La iniciativa está dirigida a personas y organizaciones interesadas en proyectos de intercambio cultural y artístico, enseñanza del idioma japonés, así como estudios sobre Japón.

Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de noviembre a las 10 de la noche, hora de Costa Rica, y la embajada recomienda realizar el trámite con anticipación.