La legendaria banda de Metallica dio un concierto este fin de semana en Brasil. Ahora, circula un video viral de su cantante y guitarrista, James Hetfield, quien se tomó unos minutos para hablar con su público y admitió sentirse inseguro y “viejo”.

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza”, contó sin poder contener las lágrimas.

El cantante, añadió que el respaldo de la banda fue fundamental: “Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, agradeció.

El cantante no pudo contener el llanto.

En ese momento, el resto de los integrantes Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se acercaron a Hetfield y le dieron un fuerte abrazo. El guitarrista, emocionado, declaró que gracias a sus fans sabía que no estaba solo.

“Soy James, de Metallica”:

La semana pasada, el cantante llamó por videollamada a a fan que dio a luz durante un show del grupo en Curitiba, Brasil. Hetfield habló con Joice Figueiró y su esposo Jaime para felicitarlos por el nacimiento.

“Soy James de Metallica. Felicidades, chicos”, se lo puede escuchar decir al rockero.

Joice tenía 39 semanas de embarazo y no quso perdió el show que Metallica brindó en su ciudad. Cuando el grupo apareció en el escenario, la mujer comenzó a sentir contracciones.

Según informó el sitio Popline, cuando faltaban solo tres canciones para que terminara el espectáculo, su esposo tuvo que pedir ayuda a los enfermeros. Su hijo nació en el estadio mientras sonaba “Enter Sandman”.

” ¿Cuándo me imaginé que estaría en el show de Metallica con 39 semanas de embarazo y este niño decide nacer allí mismo, tres canciones antes de que termine el show, en Couto Pereira mientras tocaban ‘Enter Sandman’? “, escribió en sus redes sociales Joice.

La mítica banda también compartió la noticia una historia de Instagram. Además, dijeron que fue la primera vez que sucedía algo así.