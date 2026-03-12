Javaun Brown, surfista seleccionado nacional de Jamaica, será el invitado especial en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf que se realizará este fin de semana en Santa Teresa.

El caribeño, originario de Boston Beach, comenzó a surfear a los 5 años desafiando los mitos de su comunidad, donde por generaciones se prohibió a las personas acercarse al océano.

A pesar de las dificultades económicas que enfrentó en su infancia, Brown convirtió las olas en su pasión. Será uno de los 30 extranjeros que competirán en el evento.