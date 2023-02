Andrés Soto Solís

Jafet Soto salió ha hablar de los árbitros y cómo afectaron en el resultado del juego, para Soto Molina el partido no estaba para una victoria brumosa.

“Cartago no era para que ganara y nosotros para que perdiéramos, un empate, dos situaciones de penal clarísimas, hubo un arbitraje desordenado, con falta de muchas cosas y no me pueden castigar, porque no castigaron al otro, aquí es parejo, o seguro si me van a castigar aunque yo no diga las palabras que dice el otro y al otro no lo castigaron, es más debería decirlas para ver si me castigan y que la prensa vea qué diferencia hay de trato. La digo mentalmente, ellos saben cuál es, la estoy diciendo mentalmente y para ver si me castigan”.

Soto habló de la parcialidad que siente que hay hacia Saprissa en el tema de arbitrajes y puso como ejemplo el partido de este sábado en Pérez Zeledón.

“Deja mucho que desear el desempeño arbitral hoy, sé qué mi equipo no generó lo habitual, pero ver hoy lo que pasó en la cancha con el otro equipo, ahora yo estando a nivel de cancha es terrible, no voy a decir como lo pedí la semana pasada que se fuera la Comisión Disciplinaria, pero ayer Pérez Zeledón tenía que ir ganando 2-0, en el penal que le quitaron a Pérez Zeledón, pero como el marcador es completamente a favor de Saprissa, todo se acomoda y no ven eso”.

Además Jafet desde ya calienta el juego ante Saprissa y asegura que si no lo expulsaron este domingo, probablemente sucederá ante Saprissa.

“Yo disfruto estar en la cancha, hay algunos que están metidos en esto que no disfrutan estar en la cancha, sufren y no nacieron para estar en el fútbol, un equipo diría don Horacio (Esquivel), me imagino como no me pudieron sacar del partido, seguro el miércoles me echan del juego”.

Herediano recibirá a Saprissa este miércoles en su casa el Colleya Fonseca.

Conferencia de prensa completa: