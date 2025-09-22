El Club Sport Herediano anunció oficialmente el regreso de Jafet Soto como director técnico, por lo que resta del Torneo de Apertura 2025.

En un comunicado lleno de emoción, Soto expresó:

“Mi vida entera ha estado marcada por estos colores y, aunque hace un tiempo decidí dejar atrás los banquillos para dedicarme a la presidencia del club, el destino me puso de nuevo frente a una decisión que no podía rechazar. Cuando Fuerza Herediana me pidió regresar como entrenador, no hubo espacio para la duda. ¿Cómo decirle que no al equipo de mi vida?”

El experimentado entrenador aseguró que vuelve no como salvador, sino como un herediano más, comprometido con el club y la afición:

“Mi amor por esta camiseta está por encima de cualquier cargo o título, y mi deber siempre será estar donde el club me necesite. Venimos de celebrar juntos un bicampeonato histórico y ahora tenemos frente a nosotros un sueño más grande: alcanzar el tricampeonato.”

Soto destacó además la importancia del apoyo de los seguidores rojiamarillos:

“Ese objetivo no lo lograremos solos: lo alcanzaremos con ustedes a nuestro lado, alentando, creyendo y empujando al equipo con la fuerza de la afición más leal de Costa Rica. Este club no solo es mi pasión: es mi vida. Y por eso estoy aquí, de nuevo, porque a mi Herediano nunca le diré que no.”

La dirigencia del Herediano apuesta así por la experiencia y el amor por los colores de Soto, buscando mantener al equipo en la pelea por el título y consolidar un proyecto ganador junto a su afición.

El debut de Soto

Jafet, disputará su primer partido este sábado 27 de setiembre a las 8 de la noche ante Guadalupe en la jornada 11 del Apertura 2025.