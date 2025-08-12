El Tribunal Disciplinario de la FCRF publicó las multas y suspensiones impuestas luego de la tercera fecha del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.

Club Sport Herediano

Jafet Soto (DT): 3 partidos y multa de ₡200.000 por gestos de provocación a aficionados.

3 partidos y multa de ₡200.000 por gestos de provocación a aficionados. El club: multa total de ₡1.100.000 por: ₡375.000 por recibir cinco o más amonestaciones/expulsiones en un mismo partido (segunda vez en la temporada). ₡225.000 por retrasar el inicio del partido (segunda vez en la temporada). ₡500.000 por negarse a retirar a un directivo, miembro del cuerpo técnico, jugador fuera de lista o invitado del área de juego.

multa total de ₡1.100.000 por:

Liga Deportiva Alajuelense

El club: multa de ₡255.000 por: ₡105.000 por insultos de la afición contra personas protegidas en el reglamento. ₡150.000 por retrasar el inicio del primer tiempo.

multa de ₡255.000 por:

Caso Marcel Hernández

En el partido Alajuelense vs Herediano, el jugador Marcel Hernández realizó gestos hacia la afición manuda al minuto 42. El árbitro le mostró tarjeta amarilla, por lo que el Tribunal registró la sanción sin aplicar medidas adicionales.

Guadalupe FC

René Miranda Yubank: 2 partidos y multa de ₡250.000 por conducta violenta.

El club: multa de ₡105.000 por invasión al terreno de juego de su afición.

Puntarenas FC

Ulises Segura Machado: 2 partidos y multa de ₡250.000 por conducta violenta.

Jean Carlos Sánchez Rose: 1 partido y multa de ₡100.000 por doble amarilla.

El club: multa de ₡225.000 por retrasar el inicio del segundo tiempo (segunda vez en la temporada).

Sporting FC