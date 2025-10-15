Escrito por: Eduardo Troconis

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto, rompió el silencio ante las versiones que aseguran que tiene injerencia en la convocatoria de jugadores a la Selección Nacional de Costa Rica.

¿Qué dijo?

En conferencia de prensa, Soto fue enfático al señalar que cada miembro del Comité Ejecutivo de la FCRF tiene el mismo peso en las decisiones y rechazó cualquier insinuación sobre favoritismos.

“Todos somos un voto, todos tenemos las mismas responsabilidades en el Comité Ejecutivo”, afirmó.

El técnico florense aseguró que no se deja afectar por las críticas y defendió su trayectoria en el fútbol costarricense:

“Hay personas que necesitan bajarle el piso a otros. A mí no me van a quitar 14 campeonatos. Cuando pongo la cabeza en mi almohada, duermo como un bebé”.

Soto también se mostró satisfecho por la presencia de jugadores heredianos en la actual convocatoria de La Sele, destacando el rendimiento y el esfuerzo de su plantel.

“Estamos muy contentos de que volvamos a tener jugadores en la selección y con una presencia importante. Llegamos muy fuertes, muy filosos y con muchas ganas”, señaló.