Jafet Soto explotó contra el arbitraje y solicitó una reunión con el presidente de la comisión

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Jafet Soto explotó contra el arbitraje tras el triunfo de Herediano y solicitó una reunión con Miguel Chacón, presidente de la comisión de arbitraje, para este lunes o martes.

El técnico y presidente del cuadro rojiamarillo pedirá el veto de Jesús Montero en la programación de los partidos del Herediano, luego de que anulara desde el VAR una anotación de Fernando Lesmes.

Soto calificó la jugada como un “tremendo robo”, cuestionó la decisión arbitral y afirmó que Montero no quiere al Herediano, por lo que solicitará explicaciones detalladas sobre la anulación del gol.