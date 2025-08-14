Buenas noticias para Heredia, pues está muy cerca de concretarse la venta definitiva de otro jugador. Así lo confirma Jafet Soto.

El presidente del Herediano estuvo este jueves 14 de agosto en el programa 120 Minutos de Deportes Repretel, en donde reveló que la venta de Andy Rojas a Red Bull es casi un hecho.

“Si, ya Andy estamos en un 99% listos. Nosotros no esperamos a que el otro equipo diga: si, lo compro porque anda bien. No, nosotros ponemos variables de contrato que hacen que a Andy lo compren si se cumplen esas variables”, afirmó Soto.

El dirigente fue claro en explicar a detalle las consideraciones que toma el Herediano para negociar posibles contratos con otros clubes.

Soto también aprovechó el espacio para hablar sobre el delantero Jewison Bennette, además de otros prospectos con los que cuenta el equipo.

“Está jugando, en Ucrania, ahí a Jewison creo que le faltó un poquitito de paciencia, pero bueno, ahí está empezando, ha jugado los dos partidos que lleva.

Nosotros no tenemos 20, tenemos 5 o 6, y creo que Kareem McLean, es un jugador 2006, con un perfil internacional bastante interesante, ahí vienen los otros Bennette, viene López que está en selección, otro Sebastián que tenemos en la Selección Sub 17. Ya toca sacar otra camadita”, finalizó Soto.