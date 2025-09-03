Los jabones terapéuticos emergen como una alternativa natural para tratar diversas condiciones de la piel, desde el acné hasta los efectos secundarios de la quimioterapia, gracias a sus ingredientes de origen natural que ofrecen beneficios más allá de la limpieza convencional.

Rose Mary Azofeifa Jara de La Hierbatera, explica que fórmulas específicas, como jabón de rosas para mujeres en menopausia o quimioterapia, de lavanda y manzanilla para conciliar el sueño, actúan regulando la producción de sebo, protegiendo contra el envejecimiento prematuro e incluso ayudando en casos de eczema y psoriasis.

La experta también recomienda frecuencia de uso y combinaciones ideales para cada tipo de piel, destacando que estos productos deben caracterizarse por su pureza y ausencia de componentes agresivos para maximizar sus efectos curativos y preventivos en la dermatología natural.