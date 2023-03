En la NBA,la vida del rostro de una franquicia puede dar un giro de 180 grados en cuestión de segundos. Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, es una de las promesas más grandes de la liga, con impresionantes actuaciones y volcadas que levantaban al público de sus asientos. Sin embargo hace una semana apareció en un vivo de Instagram con un arma en la mano, fue suspendido por el equipo durante seis partidos y recientemente aparecieron nuevas imágenes de la jornada en la que su imagen cayó en picada.

Según informó el New York Post, el basquetbolista acudió en varias ocasiones al burdel Shotgun Willie’s ubicado en Glendale, Colorado entre los viajes de su equipo a Houston y Denver para enfrentar a los Rockets y Nuggets respectivamente. En dicho establecimiento dejó un total de 50 mil dólares en propinas y transmitió para todos sus seguidores el directo en el que apareció con una pistola en sus manos en la zona VIP, confirmaron diversas fuentes al medio estadounidense.

En las últimas horas aparecieron nuevas imágenes con fecha del 2 de marzo en las que se puede ver a Ja Morant con una mujer encima suyo y el piso completamente cubierto de billetes. “Toda la sala está llena de dinero, es literalmente un montón. Necesitamos un rastrillo para juntar todo”, explicó un empleado del club que presenció la impresionante escena.

Dos trabajadores añadieron que el joven base de 23 años, que viene de firmar un contrato de cinco años de duración con los Grizzlies que alcanza los 231 millones de dólares, desembolsó al menos 50 mil de la misma divisa en propinas en efectivo durante las dos noches de fiesta. “Se tardó una eternidad en contar”, recordó una de las bailarinas que estuvo presente en los días que Morant acudió al establecimiento.

En la primera excursión de Ja al Shotgun Willie’s fue acompañado por un amigo y dos guardias de seguridad sobre la 1:30 de la madrugada, horas después de que la franquicia de Memphis destrozara a los Rockets en Houston por 113 a 99. Ochenta minutos después de que el avión del equipo aterrizara en Denver, el base se escabulló por la parte trasera del club para entrar en la sala VIP, donde pagó 900 dólares para reservar el espacio durante tres horas.

“Estaba allí de fiesta, quería algunas chicas en la habitación. La música era muy, muy gángster”, agregó otro testigo. Ya instalado en el club, el jugador estrella abonó el servicio de cuatro bailarinas y varias botellas de alcohol. Además pidió una canasta de alitas de pollo ahumadas, dos bandejas de tiras de pollo, papas fritas y un filete. La tercera visita se genera después de que Memphis fuera aplastado 113-97 en Denver, con Morant sumando 23 puntos: hizo una escapada rápida de vuelta a Shotgun Willie’s en la madrugada del sábado 4 de marzo.

Esta vez se retransmitió a sí mismo en Instagram mientras colgaba una pistola y entonaba la letra de “Bring ‘Em Out” del rapero YoungBoy Never Broke Again. Deborah Dunafon, propietaria mayoritaria del establecimiento, confirmó al New York Post que Morant fue un cliente habitual los días 2 y 4 de marzo. “Este chico, muy joven, fue excepcionalmente respetuoso y dulce y no bebió en su segunda visita”, agregó la dueña de 72 años.

El arma que sacó el base de manera inesperada “aterrorizó” a las bailarinas de Shotgun, según afirmó una empleada que no estaba en la sala VIP pero escuchó las quejas de sus compañeras. Sin embargo, Dunafon explicó que ella y la policía local revisaron las grabaciones de seguridad de la segunda noche de Morant y afirmó que “nadie vio una pistola”. Las autoridades de Glendale detallaron que se investigó a Ja pero se determinó que no había pruebas suficientes para acusarlo de un delito.

Los Grizzlies anunciaron horas después de la debacle en las redes sociales que Morant se perdería dos partidos, que luego se ampliaron a otros cuatro. La NBA está investigando al jugador y podría imponerle una suspensión que oscila los 50 partidos si descubre que portaba un arma de fuego en las instalaciones del equipo. “Nuestra investigación está en curso”, confirmó el portavoz de la NBA Mike Bass.

Como si fuera poco, días antes del incidente de la pistola Morant fue protagonista de un informe del Washington Post sobre dos hechos violentos en los que supuestamente estuvo involucrado el verano pasado. Primero, un joven de 17 años presentó una demanda contra Ja después de que él y un amigo lo golpearan más de una docena de veces durante un partido callejero el pasado mes de julio, antes de que el jugador se retirara de la cancha y volviera a los pocos minutos con una pistola visible en su cintura.

En segundo lugar, la NBA investigó en febrero las acusaciones de los Indiana Pacers de que el base y su seguridad personal “se enfrentaron agresivamente” a miembros del grupo de viaje del equipo y les apuntó con un láser rojo, que creían que podría haber estado conectado a una pistola. La liga no pudo confirmar ninguna prueba de que los socios de Morant hubieran amenazado a nadie con un arma. El mejor amigo de la estrella de Memphis, Davonte Pack, implicado en el conflicto, fue expulsado del FedExForum de los Grizzlies por el resto de la temporada.

Por el momento, el agente y el abogado de Morant no respondieron a las peticiones de comentarios. La franquicia de Memphis todavía no tomó postura de las acciones del jugador mejor pago de su equipo.