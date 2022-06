Este sábado, Christian Nodal lanzó “Girasol”, una “tiradera” en respuesta a la burla que hizo J Balvin sobre él en Instagram. Sin embargo, el cantante sonorense confesó el viernes en un concierto que se arrepentía, pero que “no había manera de para nada” y que la canción iba a salir. Nodal pidió disculpas públicas al músico colombiano y aseguró que ya había tenido una conversación con él. Ahora, J Balvin se pronunció públicamente.

El intérprete de Colores, Mi Gente, In da Getto y X recurrió a sus historias de Instagram para hablar públicamente sobre la disculpa que recibió por parte de Noda. Sin profundizar en detalles, J Balvin dejó entrever que hizo las paces con el mexicano pese a que lanzase el tema. “Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, comentó.

Balvin, también aprovechó para mandar sus mejores vibras tanto para el mexicano como para el público en general.“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, po lo menos”, continuó.

El cantante ,concluyó su mensaje anunciando que aceptaba sus disculpas, incluso alabó la acción de Nodal, calificándolo como “un caballero”. “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”, concluyó.

Pronunciamiento de Nodal

Pese a que Nodal expresó sus disculpas, siguió recibiendo críticas por lo que recurrió a sus “stories” de Instagram, donde expresó su malestar, alegando que la culpa no era de J Balvin si no de todas las personas que se rieron de él. “Si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50 m lo del “encuentren las diferencias”, hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron la burla y la gran exposición”, comentó el cantante.

Nodal, agregó que “J Balvin sólo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos”. Cabe mencionar que en “Girasol”, Nodal además de arremeter contra Balvin, menciona supuestamente a Belinda y amenaza a ir a un juicio como “Johnny Depp” si “la innombrable” “le arma un caso”.