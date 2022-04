J Balvin hizo estallar TikTok compartiendo una emotiva escena donde bailaba con su hijo Río y mostraba “Voodoo”, su nueva canción.

En el video se ve al cantante sobre el suelo junto a su hijo,quien está aprendiendo a gatear. De fondo suena el famoso tema. Mientras, el pequeño Río se mueve al ritmo de la música y Balvin hace lo mismo.

Como era de esperarse sus seguidores le obsequiaron con varios miles de likes y comentarios donde felicitaban a Balvin por esta etapa como padre, y elogiaban al pequeño Río.

“Flowcito”, “hermosos”, “muy hermoso ese bebé”, “Río está listo pa’ la rumba“, “qué hijo tan lindo”. Estos algunos de los mensajes de le los internautas.

“Voodoo”

“Voodoo” es el nuevo estreno del colombiano. Se trata de una colaboración junto a Badshah y Tainy. El videoclip del tema, está inspirado en la India. En él se ve a los cantantes en un palacio y a una chica representando la multiculturalidad que tiene la canción.

J Balvin confesó que sabía que este tema solo podía funcionar si lo hacía junto a la persona adecuada. Por este motivo, pidió a Tainy revisar la música de Badshah y conseguir una colaboración juntos.

“Ese fue siempre mi sueño, siempre quise llevar mi música en español por todo el mundo y no quería hacerlo en inglés porque no me parecía que fuera real. Hace tiempo, y no culpo a nadie de ello, se solía coger la versión en español de un éxito y luego lo reescribían en inglés”, comentó en una entrevista New Music Daily, de Apple Music.

Además, el cantante confesó su incertidumbre antes de que el tema viese la luz.

“A veces piensas que tienes una canción que crees que es el éxito, y luego tal vez no era el momento adecuado o tal vez simplemente no estaba destinado a ser”. expresó.

De momento, el tema de “Voodoo” ya rebasa las 6 millones de reproducciones en YouTube.