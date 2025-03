Son horas de mucha tristeza para nuestro compañero Ítalo Marenco. La Trafiquina, una de sus mayores amigas, perdió la vida en su país natal, Nicaragua.

Este querido personaje formaba parte de la vida de Ítalo. Siempre que pasaba por la esquina del residencial El Bosque en San Francisco de Dos Ríos, lugar donde ella trabajaba como cuidadora de carros, Ítalo gozaba de la autenticidad, alegría y forma de ver el mundo que tenía “La Trafi”.

Janeth Pérez sufrió un problema del hígado que le perjudicó su salud en Nicaragua. Las últimas actualizaciones que le llegaban al presentador decían que Trafiquina estaba intubada en un centro médico de Nicaragua.

“Me agarró trabajando la noticia y fue loquísimo, porque yo sentí como un escalofrío en la espalda muy extraño, volví a ver el celular y yo tenía como 15 llamadas y los mensajes de la persona con la que me estaba comunicando“, dijo Ítalo sobre la muerte de su amiga, en sus historias de Instagram.

Según comentó nuestro presentador, este lazo con La Trafiquina nació hace más de siete años, incluso en el programa Giros emitió unas declaraciones sobre la valiosa amistad que formó con Janeth:

“La Trafiquina me enseñó que la amistad no entiende de billeteras, que la amistad no entiende, la amistad no entiende de color de piel, la amistad no entiende de que si usted vive aquí o vive allá, o si usted es de una frontera o la otra“.

“Una persona maravillosa. La primera vez que la conocí me dijo, ‘mirá, a mí me dicen que usted es famoso, pero yo como no tengo tela, a mí no me interesa quién es usted’, ahí ya me ganó”.

Ítalo comentó que la vela de Pérez se realizó el jueves, esto es lo último que sabe sobre los actos en homenaje a su gran amiga.