Estados Unidos planea imponer sanciones al Batallón de Netzah Yehuda, por esta razón Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, se reunió con las tropas que están en Gaza.

“Todo el sistema de defensa, las FDI y el Estado de Israel los apoyan, los aprecian y los fortalecen en sus operaciones para proteger al Estado de Israel”, dijo Gallant a las tropas de Netzah Yehuda, según su oficina.

Este batallón es ultraortodoxas y también forman parte de la brigada Kfir, operan en la zona de Beit Hanoun y habían estado en Cisjordania donde se vieron relacionados en varios ataques contra los palestinos.

“Los errores y equivocaciones ocurren dondequiera que haya actividad militar y no deben ocurrir… pero el hecho de que uno, dos o [múltiples] soldados hayan hecho algo mal no debería vilipendiar a [todo] el batallón”, dice Gallant. Dice que en tales casos, los soldados están “cuidados” señala The Times of Israel.

Por ultimo dejaron un mensaje claro que nadie los va a poder señalar o criticar por sus acciones.

“Nadie en el mundo nos enseñará qué es la moralidad y qué son las normas”, añade Gallant.