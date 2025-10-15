Israel identificó tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamás, según el medio de comunicación Infobae.

Uno de los cuerpos no corresponde a un rehén secuestrado en Gaza, lo que ya genera molestias en Israel a tan solo dos días desde que inició el plan de paz, mientras Israel exige la entrega de los 28 rehenes fallecidos.

Esta situación complica el proceso de negociación, ya que Hamás afirma que la identificación y entrega de los cuerpos restantes tomará más tiempo según lo establecido en el acuerdo.