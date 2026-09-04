Ismael Rescalvo dirigirá su primer clásico en Costa Rica, enfrentando la racha de Saprissa que suma once partidos sin ganar en Alajuela.

El técnico español asume el desafío de romper la mala racha del equipo morado como visitante en el estadio del principal rival.

El técnico afirma que se encuentran “enfocados en lo que representa este partido para la liga. Intentando ajustar algunas cosas para lograr competirlo”

El historial de Saprissa en Alajuela muestra cuatro empates y siete derrotas en los últimos once encuentros.