La semana pasada las redes sociales se sacudieron luego de que Gabriel Soto diera a conocer, por medio de un comunicado, el fin de su relación sentimental con Irina Baeva, quien fue su pareja a lo largo de los últimos 5 años.

El citado texto apareció firmado por ambas estrellas, pero solo fue compartido por el galanazo, lo que dio pie a cualquier cantidad de especulaciones.

Tras días de silencio, en los que solo se enfocó en promocionar su trabajo en la puesta en escena ‘Aventurera’, la actriz rusa finalmente rompió el silencio y contó su verdad de lo que pasó entre ellos.

Contrario a lo sucedido con su ex, ella no se pronunció a través de las redes sociales, sino que lo hizo por medio de una entrevista que concedió a la revista ¡HOLA!, en la que contó su versión de los hechos y enfatizó que ella, como era de suponerse, no aprobó el comunicado que fue difundido y en el que aparece su nombre.

En el famoso comunicado Gabriel Soto destacó que las razones de su ruptura se las quedarían para ellos, lo que dio pie a cualquier cantidad de rumores, incluso no faltaron los que acusaron a Irina Baeva de haberle sido infiel con un importante empresario mexicano y hasta aquellos que dijeron que su ruptura se produjo porque el actor se cansó de la manera en que su entonces pareja trataba a sus dos hijas.