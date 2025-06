El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, aseguró este lunes que no existe un acuerdo formal de alto al fuego con Israel, aunque Teherán estaría dispuesto a detener sus ofensivas si Israel también cesa sus ataques.

“Por el momento, no hay ‘acuerdo’ para un alto al fuego o cese de las operaciones militares”, escribió Araqchi en redes sociales. La declaración se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente el inicio de una tregua entre ambos países a partir de las 04:00.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…