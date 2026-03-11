Irán confirma que se retira del Mundial: ¿Qué pasará ahora?

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Acaba de caer una noticia mundial desde el Ministerio de Deportes de Irán. El ministro Ahmad Donyamali, encendió la polémica en el fútbol internacional y aseguró que el país decidió retirar a su selección del Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión surge en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y tras el ataque en el que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei. Sobre todo con la implicación de Estados Unidos en su contra en el contexto de guerra, quienes son una sede del Mundial.

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La FIFA aún no confirma la salida

Hasta ahora, la FIFA no oficializó la salida de Irán del Mundial. Sin embargo, si la federación confirma su retiro, el reglamento establece sanciones económicas y la posible reasignación del cupo a otra selección de Asia.

Irán forma parte del grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en ciudades como Los Ángeles y Seattle.

¿Quién ocuparía el lugar?

El reglamento de la FIFA indica que, si una selección se retira antes del torneo, otra federación de la Confederación Asiática podría ocupar su lugar.

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Entre las opciones aparece Irak, que jugará el repechaje internacional rumbo al Mundial. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente también podría afectar su participación.

En ese caso Emiratos Árabes Unidos podría ocupar el lugar de Irak en el repechaje intercontinental, pero esa situación, aunque es la más probable, aún es hipotética.

Otras posibles soluciones

Otro escenario que se maneja en medios internacionales es cambiar los juegos de Irán de sede, es decir, que se disputen fuera de territorio estadounidense, ya sea en México o Canadá. No se conoce posición oficial desde Irán sobre este eventual cambio.

Por ahora, el panorama sigue abierto y todo depende de si la FIFA confirma oficialmente la renuncia de Irán o busca otra solución para completar los cupos del torneo.